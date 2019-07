TULBURATOR | "Golurile lui Coman cu Anglia, doua fiinte: fratele meu si sora lui Radu!" Mirel Radoi s-a gandit sa renunte la nationala chiar inainte de EURO U21

Romania U21 a reusit o performanta incredibila la EURO U21. Nationala de tineret a ajuns pana in semifinalele EURO U21 dupa ce a castigat o grupa cu Anglia, Franta si Croatia.

Mirel Radoi, omul din spatele succesului incredibil al nationalei de tineret, a declarat ca a avut cateva zile in care s-a gandit serios sa renunte la postul de selectioner. Radoi a trecut printr-un moment teribil cu scurt timp inainte de startul competitiei atunci cand fratele sau a murit.

"As fi vrut doar o perioada in care sa stau linistit, departe de tot. M-am gandit sa nu merg nici la EURO! Pentru ca pana la EURO era o perioada in care jucatorii trebuiau monitorizati, era nevoie sa discut cu ei, trebuia sa vad meciuri si au fost trei, patru zile in care n-am avut… n-am avut puterea sa ma uit la nimic, sa fac nimic! După aceea am inceput sa ma uit la meciuri si, in momentul in care i-am vazut pe ei atat de pozitivi, de fericiti, m-am gandit ca poate ar fi ceva personal, as fi egoist sa ma gandesc doar la mine si pe toti sa-i las intr-un moment in care poate chiar ar avea nevoie de ajutorul meu. Se crease aceasta atmosfera foarte buna la echipa nationala, intre staff si jucatori si m-am gandit intr-adevar ca poate ar fi bine pentru mine sa fac o pauza, dar sigur n-ar fi bine pentru ei!", a declarat Mirel Radoi pentru Fanatik.

Emotiile de la Campionatul European U21 au fost infinit amplificate pentru capitanul Radu si selectionerul Radoi care au trecut prin drame personale.

"Toate lucrurile astea, daca stau si ma gandesc acuma, parca se leaga, destin… Noi ne-am calificat la Jocurile Olimpice dupa 55 de ani, sora lui Radu a stat 55 de zile in spital pana sa se stinga. Coincidentele astea sunt sau nu intamplatoare… dar e clar ca, acolo sus, e cineva cu ochii si pe noi… Meciul cu Anglia, 2-2 si apoi golurile lui Coman, sunt doua. Doua fiinte, fratele meu si sora lui Radu…", a mai declarat Mirel Radoi.