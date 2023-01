Două cluburi de top din Premier League ”trag” de Milinkovic-Savic de la Lazio

În toamnă s-a vorbit despre interesul lui Juventus pentru mijlocașul sârb care joacă de aproape opt ani la Lazio. Acum, două dintre cele mai importante cluburi din Premier League sunt pe urmele celui mai bine cotat jucător din lotul echipei biancoceleste.

Prima este Arsenal, liderul din Premier League, iar a doua este Newcastle, echipa de pe locul trei, patronată de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, reprezentanții celor două cluburi au purtat deja discuții cu agentul lui Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, în ultimele zile.

#Arsenal and #Newcastle are 2 english clubs, which have talked with Sergej #Milinkovic’s agent (Mateja Kezman) in the last days and have shown interest for #Lazio’s midfielder. Lotito doesn’t want to sell him and hopes to extend his contract. #transfers #AFC #NUFC https://t.co/xWJqMG8eDV