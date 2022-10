Suma amețitoare pe care Lazio vrea s-o obțină în schimbul lui Milinkovic-Savic

Bianconerii vor demara negocierile pentru transferul mijlocașului sârb în iarnă, după Campionatul Mondial, când se vor purta discuții cu privire la viitorul lui Sergej, așa cum a anunțat impresarul acestuia.

Claudio Lotito, președintele lui Lazio, nu vrea să renunțe la ”perla” biancocelestilor, chiar dacă acesta va mai avea doar 18 luni de contract.

Pentru a renunța la Milinkovic-Savic, Lazio vrea să obțină nu mai puțin de 120 de milioane de euro, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Milinković-Savić’s agent Kezman on potential transfer: “Sergej has just 18 months left on his contract, we will have to discuss about his situation with Lazio after the World Cup”, tells CorSport. ???????????? #transfers

Lazio president Lotito was clear: he wants €120m for Milinković. pic.twitter.com/ukwLs9kOnR