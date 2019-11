Doliu in lumea fotbalului! Un fotbalist legendar al lui Inter a murit la doar 51 de ani! Anunt TRAGIC in Italia

Fostul fotbalist italian Alberto Rivolta a murit la varsta de 51 de ani dupa ce timp de 25 de ani s-a luptat cu o forma rara de cancer. In toti acesti ani de suferinta, acesta a fost imobilizat la pat si se deplasa cu ajutorul unui scaun cu rotile.

Decesul acestuia s-a produs chiar cu o zi inainte ca acesta sa implineasca varsta de 52 de ani. Alberto Rivolta a jucat in cariera pentru Inter, Parma, Livorno si Sergno.

Alberto Rivolta dead, the footballer of the Inter record of the Trap died at 51: he had a very rare form of cancer https://t.co/JphkkvjQPp pic.twitter.com/JSUJ70WCaf