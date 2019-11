Cahill, interventie extraordinara dupa ce Simona Halep a fost DISTRUSA in primul set! Mesajul transmis de australian

Darren Cahill a avut o interventie extraordinara dupa primul set al meciului dintre Halep si Pliskova.



Mansa intai a fost castigata de cehoaica cu un neverosimil 6-0, fapt pentru care Cahill i-a cerut Simonei sa considere ca meciul incepea abia in setul doi.

Simona, absenta si vizibil suparata, a ascultat toate indicatiile antrenorului australian fara sa replice nimic.

„Reseteaza totul, incepi din nou. Joaca mai inalt mingile. Totul este foarte plat acum. Chiar daca trebuie sa te retragi cativa metri in spate, trebuie sa calmezi jocul, sa ii diminuezi viteza si utilizeaza bolta. Loveste mai mult pe backhand si pune mai mult efect in forehand. Incearca sa cresti procentajul la prima serva si nu uita sa te retragi putin inainte de a putea ataca. Haide, e primul game al meciului,” a spus Darren Cahill in prima interventie de OCC.

Halep vs. Pliskova este meciul care decide ultima semifinalista a Turneului Campioanelor de la Shenzhen. Svitolina, Barty si Bencic sunt primele trei calificate.