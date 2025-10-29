Se spune că un necaz nu vine niciodată singur și Cristi Chivu (45 de ani) tocmai s-a convins de asta.

Mai întâi, a fost înfrângerea cu Napoli, în weekend, în cel mai așteptat meci al etapei: 1-3. Rezultatul în fața campioanei en-titre a adus un nou val de critici asupra lui Chivu și formației sale. Ceea ce demonstrează, încă o dată, presiunea infernală de la acest nivel. Pentru că, la o grupare de talia lui Inter, orice rezultat negativ e despicat în patru! Dovadă că acum nimeni nu prea a ținut cont de faptul că, până la înfrângerea cu Napoli, Inter legase, totuși, șapte victorii, în toate competițiile!

Inter – Fiorentina, LIVE TEXT, de la ora 21.45

Ca și cum eșecul cu Napoli nu era o problemă suficient de mare pentru Chivu, ieri, el s-a lovit de alta. Pentru că Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter Milano, a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui bătrân de 81 de ani, aflat într-un scaun cu rotile electric.

Această tragedie a zguduit clubul, dovadă și faptul că antrenorul Chivu imediat și-a anulat conferința de presă de dinaintea meciului cu Fiorentina.

În acest context, partida din această seară, Inter – Fiorentina (ora 21.45) vine în cel mai prost moment posibil pentru formația milaneză. Rămâne de văzut cum va gestiona Chivu problemele din ultimele zile.

De la ora 21.45, Sport.ro oferă meciul Inter – Fiorentina, din etapa a 9-a din Serie A, în format LIVE TEXT!

