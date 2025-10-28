În timp ce se îndrepta spre antrenamente, portarul de rezervă al nerazzurrilor a lovit mortal cu mașina un bătrân de 81 de ani care se deplasa cu ajutorul unui scaun cu rotile electric.

Josep Martinez și-a închis toate conturile pe rețelele sociale

Din primele investigații, se pare că bătrânul a virat brusc, iar fotbalistul nu a mai reușit să îl evite la timp. Josep Martinez i-a acordat primul ajutor bărbatului până la sosirea paramedicilor, dar eforturile sale au fost în zadar, iar bătrânul a fost declarat decedat.

În timp ce ancheta este în desfășurare, presa italiană a scris că fotbalistul lui Inter riscă o pedeapsă cu închisoarea între doi și șapte ani dacă se constată că a încălcat grav regulile de circulație. Dacă infracțiunea este minoră, pedeapsa ar fi cuprinsă între șase luni și cinci ani de închisoare. Totuși, dacă se constată că bătrânul a virat brusc, așa cum reiese din primele informații, atunci cazierul fotbalistului va rămâne nepătat.

În orice caz, Josep Martinez a fost grav afectat de tragedia prin care a trecut. Fotbalistul nu a oferit nicio declarație și a decis să își închidă toate conturile pe rețelele sociale, astfel încât să evite comentariile răutăcioase.

