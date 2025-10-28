Din primele investigații, nu reiese faptul că Josep Martinez ar fi fost neatent sau că ar fi condus cu viteză, dar ancheta poliției este încă în desfășurare.

Ce sancțiune riscă Josep Martinez după ce a omorât un om cu mașina

Il Mattino a explicat ce sancțiuni riscă portarul de rezervă al lui Inter Milano. În cazul în care, în urma anchetei, se va constata faptul că fotbalistul a încălcat regulile de circulație, pedeapsa variază între doi și șapte ani de închisoare, iar permisul spaniolului va fi suspendat.

Dacă vina fotbalistului ar fi ușoară și nu ar exista o încălcare a regulamentului rutier, pedeapsa ar fi cuprinsă între șase luni și cinci ani de închisoare și o amendă.

În cazul în care Josep Martinez nu va fi găsit vinovat, atunci dosarul va fi clasat, iar fotbalistul nu va fi tras la răspundere.

După ce a fost audiat, portarul a fost eliberat, în timp ce ancheta continuă.

Cum s-a petrecut accidentul

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 9:30, pe drumul provincial SP32, în localitatea Fenegrò, provincia Como, la doar câțiva kilometri de baza de antrenament a clubului, Appiano Gentile.

Victima ar fi pierdut controlul scaunului cu rotile electric, pătrunzând brusc pe banda de circulație. Mașina condusă de Josep Martinez, în vârstă de 27 de ani, nu a mai putut evita impactul.

Portarul s-a oprit imediat și a încercat să acorde primul ajutor, însă, în ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale și a unui elicopter de urgență sosit de la Como, bătrânul nu a mai putut fi salvat.

