Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter Milano, a fost implicat marți dimineață într-un accident rutier soldat cu moartea unui bătrân de 81 de ani, aflat într-un scaun cu rotile electric.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 9:30, pe drumul provincial SP32, în localitatea Fenegrò, provincia Como, la doar câțiva kilometri de baza de antrenament a clubului, Appiano Gentile, acolo unde echipa lui Cristi Chivu se pregătește zilnic.

Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile

Conform publicației La Repubblica, victima ar fi pierdut controlul scaunului cu rotile electric, pătrunzând brusc pe banda de circulație. Mașina condusă de Josep Martinez, în vârstă de 27 de ani, nu a mai putut evita impactul.

Portarul s-a oprit imediat și a încercat să acorde primul ajutor, însă, în ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale și a unui elicopter de urgență sosit de la Como, bătrânul nu a mai putut fi salvat.

Martinez a scăpat nevătămat, dar se află într-o stare de șoc puternic, fiind consiliat de psihologii clubului. Carabinierii au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele accidentului, iar traficul în zonă a fost blocat mai multe ore.

Cristi Chivu a anulat conferința de presă

Surse din interiorul clubului au confirmat că Josep Martinez a fost suspendat temporar de la activitățile sportive, urmând ca autoritățile să clarifice dacă accidentul s-a produs dintr-o culpă rutieră sau a fost un incident inevitabil.

În semn de respect față de victimă, Cristi Chivu a decis să anuleze conferința de presă programată pentru marți după-amiază, înaintea meciului cu Fiorentina, iar antrenamentele echipei au fost restrânse.

„Clubul Inter Milano transmite condoleanțe familiei victimei și își exprimă sprijinul total față de Josep Martinez, aflat într-un moment extrem de dificil”, se arată într-un comunicat scurt emis de gruparea nerazzurră.

