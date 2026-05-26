Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a decis în unanimitate să sprijine realegerea actualului lider al UEFA, Alexander Ceferin, pentru un nou mandat la conducerea forului de la Nyon, în perioada 2027-2031.

Anunțul a fost făcut de FRF, marţi, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

"Federaţia Română de Fotbal îşi confirmă în mod oficial susţinerea pentru candidatura domnului Aleksander Ceferin în vederea unui nou mandat la preşedinţia UEFA. De la alegerea sa în funcţie, în anul 2016, Aleksander Ceferin a oferit un leadership puternic şi orientat spre viitor. Sub conducerea sa, UEFA a promovat cooperarea, solidaritatea şi unitatea, având la bază o viziune clară pentru dezvoltarea fotbalului în fiecare colţ al continentului şi consolidarea poziţiei fotbalului european la nivel global. FRF consideră că, prin abordarea sa inspiraţională şi transformatoare, preşedintele UEFA a contribuit la crearea unei organizaţii de încredere, dinamice şi sustenabile. Având în vedere toate aceste realizări, precum şi oportunităţile, şi provocările care ne aşteaptă în viitor, Comitetul Executiv al FRF a decis în unanimitate să susţină şi să voteze candidatura domnului Aleksander Ceferin pentru funcţia de preşedinte UEFA la următorul Congres", a transmis FRF, potrivit Agerpres.