Oscar Hiljemark (33 de ani), antrenorul formației Pisa, nu i-a acordat niciun minut lui Marius Marin (27) în eșecul cu Napoli de pe teren propriu (0-3) din etapa a 37-a, penultima din Serie A.

Antrenorul lui Marius Marin, criticat pentru comportamentul față de român

Hiljemark i-a răpit astfel lui Marin șansa să își ia adio de la suporterii echipei la care evoluează din 2018, de care se va despărți aproape sigur la finalul stagiunii.

Hotărârea tehnicianului i-a adus astfel critica celebrei publicații Tutto Mercato Web, în contextul în care Pisa este retrogradată matematic de pe ultimul loc (18 puncte). Pisa va încheia campionatul în deplasare, la Roma, contra lui Lazio.

„Se știa bine că mijlocașul român va părăsi clubul la sfârșitul anului, indiferent de poziția echipei în clasament. Cluburile importante l-au avut în vizor în mai multe perioade de transferuri, dar - indiferent de destinația sa - un omagiu adus omului care a apărat acele culori timp de opt ani era justificat. Totuși, acesta nu a avut loc. Cu siguranță nu din cauza mulțimii prezente duminică. Într-adevăr, fanii înșiși își asumau așteptările ca jucătorul să apară pe teren, pentru a-i aduce un omagiu după anii petrecuți la umbra Turnului Înclinat, dar antrenorul nu a considerat potrivit să-i acorde nici măcar două minute pe teren, timpul necesar pentru un binemeritat rămas bun.

Tutto Mercato Web: „Ar fi fost poate mai potrivit să nu răspundă”

'În acest moment, prioritatea nu este să discutăm despre decizii individuale pe teren. În acel moment al meciului, trebuia să echilibrez apărarea și să aduc anumiți jucători în acea zonă, așa că, din păcate, nu am putut să-l pun în teren', a spus Hiljemark după meci. Un caz clasic în care o pată (n.r.- pe tricou) e mai rea decât o gaură. Când toscanii au făcut prima schimbare - pentru a echilibra apărarea - Pisa era deja condusă cu două goluri, iar dezavantajul nici măcar nu era ținut sub control, având în vedere că Höjlund a marcat apoi al treilea gol pentru Napoli. Ar fi fost poate mai potrivit să nu răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Desigur, în aceste cazuri, deciziile în meciuri îi revin întotdeauna antrenorului, dar într-un scenariu negativ de luni de zile, o mică notă pozitivă ar fi putut atenua marea dezamăgire palpabilă în oraș. Mai ales având în vedere sezonul viitor”, a scris Tutto Mercato Web.

de meciuri, șapte goluri și pase decisive a strâns Marius Marin la Pisa. 3.000.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt.

Cel mai probabil, Marius Marin va ajunge liber de contract la Sevilla. Sport.ro a scris AICI despre toate detaliile acordului dintre mijlocașul naționalei și gruparea andaluză.