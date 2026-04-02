Accidentat la genunchi pe 15 martie, Marin a ratat convocarea la naționala României pentru play-off-ul Cupei Mondiale contra Turciei. Totuși, accidentarea sa nu este una gravă, iar la partida cu Torino, de duminică, ar trebui să fie apt, după cum a anunțat antrenorul său.

As: Marius Marin, tot mai aproape de Sevilla

Pisa, ultima clasată din Serie A, se apropie de retrogradarea matematică, iar Marius Marin își încheie contractul în vară. Joi, spaniolii de la Diario As scriu că mijlocașul este așteptat să semneze cu Sevilla, formație din LaLiga.

"Sevilla: nu lui Mercado; da lui Marin", a titrat As.

Patrik Mercado este un mijlocaș ofensiv ecuadorian, de la Independiente del Valle. Sevilla era foarte aproape să îl semneze din vară, însă jucătorul a suferit o accidentare gravă la genunchi - ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate - care îl va ține departe de gazon între 6 și 8 luni. În aceste condiții, mutarea la gruparea andaluză nu se va mai realiza.

În schimb, problemele medicale ale lui Marius Marin nu sunt grave, iar spaniolii dau asigurări că mijlocașul ar urma să semneze cu Sevilla din postura de jucător liber. Condiția este ca gruparea andaluză să rămână în LaLiga.

Sevilla tocmai l-a numit în funcția de antrenor pe Luis Garcia (53 de ani), care va avea misiunea de a salva echipa de la retrogradare. Andaluzii ocupă în prezent locul 15, cu 31 de puncte, doar 3 deasupra zonei roșii.