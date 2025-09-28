Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, se pregătește pentru confruntarea de pe teren propriu cu Lazio, meci care ar putea aduce prima victorie din actualul sezon de Serie A.



După eșecul cu Bologna, scor 1-2, formația lui Patrick Vieira rămâne fără succes în campionat, cu doar două puncte după patru etape și locul 16 în clasament.



Dan Șucu primește vești bune!



Veștile nu sunt însă toate rele pentru genovezi. Înaintea duelului cu Lazio, antrenorul Patrick Vieira a confirmat că fundașul Leo Ostigard a revenit la antrenamente și este apt pentru meci, iar Maxwel Cornet va face și el parte din lot.



Singura absență notabilă va fi Junior Messias, indisponibil din cauza unor probleme la adductori. „Ostigard s-a pregătit normal, Cornet este și el în lot, dar Messias nu va fi disponibil. E o accidentare minoră, dar nu vrem să riscăm”, a explicat Vieira.



„Lazio are jucători valoroși și, după înfrângerea din derby, vor veni cu ambiție și determinare. Noi trebuie să rămânem concentrați și să profităm de fiecare oportunitate”, a mai spus antrenorul francez.



Genoa speră să continue forma bună arătată în Cupa Italiei, unde a învins-o pe Empoli, și speră să obțină un rezultat pozitiv pe „Luigi Ferraris”, acolo unde echipa nu a câștigat în ultimele cinci partide de Serie A.

