Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Panthessaliko Stadium” din Volos în finala Cupei Greciei. După primele 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, iar la capătul celor 90 de minute, 2-2. Meciul e în prelungiri.
VIDEO EXCLUSIV Motivul pentru care PAOK Salonic - OFI Crete a fost întrerupt în repriza secundă
Corespondenții Pro TV aflați la Volos au surprins momentul în care unul dintre asistenții partidei a suferit o întindere. Meciul a fost întrerupt aproximativ cinci minute, până când tușierul a fost tratat.
Pentru momentele în care jocul din repriza secundă a fost întrerupt, ”centralul” a arătat la finalul timpului regulamentar nu mai puțin de 15 minute adiționale. În al optulea, PAOK a înscris și a trimis meciul în prelungiri.
Formația dirijată de Răzvan Lucescu s-a calificat în finala cupei după ce a trecut în semifinale de Panathinaikos cu 3-0 în dublă manșă (1-0 s-a terminat turul, iar 2-0, returul).
De cealaltă parte, OFI Crete a învins-o pe Levadiakos în semifinalele Cupei Greciei. În tur, cele două au terminat la egalitate, scor 1-1, iar în retur, OFI Crete s-a impus cu 1-0.
Cum arată echipele de start
PAOK Salonic: Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Zivkovic, Ozdoev, Meite, Taison - Konstantelias, Mythou; Rezerve: Bianco, Camara, Chatsidis, Ivanusec, Jeremejeff, Monastirlis, Pavlenka, Pelkas, Sanchez, Taylor, Vogliacco, Zafeiris; Antrenor: Răzvan Lucescu
OFI Crete: Christogeorgos - Kostoulas, Poungouras, Krizmanic - Shengelia, Karachalios, Androutsos, Athanasiou - Fountas, Salcedo, Nuss; Rezerve: Apostolakis, Bainovic, Chatzitheodoridis, Kanellopoulos, Katsikas, Kenourgiakis, Lampropoulos, Leya Iseka, Lilo, Marinakis, Neira, Theodosoulakis; Antrenor: Christos Kontis
