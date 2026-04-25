VIDEO EXCLUSIV Motivul pentru care PAOK Salonic - OFI Crete a fost întrerupt în repriza secundă

PAOK Salonic și OFI Crete se întâlnesc în finala Cupei Greciei.

Cele două echipe își dau întâlnire pe ”Panthessaliko Stadium” din Volos în finala Cupei Greciei. După primele 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, iar la capătul celor 90 de minute, 2-2. Meciul e în prelungiri.

Corespondenții Pro TV aflați la Volos au surprins momentul în care unul dintre asistenții partidei a suferit o întindere. Meciul a fost întrerupt aproximativ cinci minute, până când tușierul a fost tratat. 

Pentru momentele în care jocul din repriza secundă a fost întrerupt, ”centralul” a arătat la finalul timpului regulamentar nu mai puțin de 15 minute adiționale. În al optulea, PAOK a înscris și a trimis meciul în prelungiri.

Formația dirijată de Răzvan Lucescu s-a calificat în finala cupei după ce a trecut în semifinale de Panathinaikos cu 3-0 în dublă manșă (1-0 s-a terminat turul, iar 2-0, returul).

De cealaltă parte, OFI Crete a învins-o pe Levadiakos în semifinalele Cupei Greciei. În tur, cele două au terminat la egalitate, scor 1-1, iar în retur, OFI Crete s-a impus cu 1-0.

Cum arată echipele de start

PAOK Salonic: Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Zivkovic, Ozdoev, Meite, Taison - Konstantelias, Mythou; Rezerve: Bianco, Camara, Chatsidis, Ivanusec, Jeremejeff, Monastirlis, Pavlenka, Pelkas, Sanchez, Taylor, Vogliacco, Zafeiris; Antrenor: Răzvan Lucescu

OFI Crete: Christogeorgos - Kostoulas, Poungouras, Krizmanic - Shengelia, Karachalios, Androutsos, Athanasiou - Fountas, Salcedo, Nuss; Rezerve: Apostolakis, Bainovic, Chatzitheodoridis, Kanellopoulos, Katsikas, Kenourgiakis, Lampropoulos, Leya Iseka, Lilo, Marinakis, Neira, Theodosoulakis; Antrenor: Christos Kontis

