Genoa caută un mijlocaș box-to-box pentru a-i întări mijlocul antrenorului Daniele De Rossi.

Dan Șucu a trimis oferta oficială pentru fotbalistul dorit la Genoa

În fruntea listei de dorințe se află Cristian Casseres Jr., un venezuelean născut în 2000 care joacă în prezent la Toulouse.

Genoa a depus deja oferta oficială și așteaptă acum un răspuns definitiv din partea clubului francez, informează tuttomercatoweb.com, citând „Il Secolo XIX”.

Cristian Casseres Jr. este evaluat de Transfermarkt la 7 milioane de euro și este titular în Ligue 1 la Toulouse în stagiunea curentă (16 apariții și o pasă decisivă).

Variantele luate în calcul de Genoa

Printre alternativele monitorizate de conducerea „rossoblu”, numele hondurianului Kervin Arriaga, născut în 1998, de la Levante, rămâne de actualitate.

Din fericire, entorsele musculare suferite de hondurian în timpul meciului cu Espanyol s-au dovedit a fi o alarmă falsă, menținându-i intact interesul dinspre Genoa. Sandi Lovric de la Udinese rămâne, de asemenea, o opțiune.

Opțiunile Matteo Dagasso și Kristjan Asllani

Sosirea tânărului Matteo Dagasso, mijlocaș născut în 2004 care joacă în prezent pentru echipa națională a Italiei Under-21 și pentru Pescara (Serie B), este luată în considerare în prezent.

Prioritatea pentru Genoa, în momentul de față, pare a fi aducerea unui jucător mai experimentat, în timp ce Dagasso este considerat o achiziție mai de viitor.



Clubul a explorat, de asemenea, posibilitatea aducerii lui Kristjan Asllani. Jucătorul albanez, deținut de Inter, va părăsi Torino înainte de încheierea împrumutului său.

