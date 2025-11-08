Potrivit Tuttosport, antrenorul român ia în calcul să renunțe treptat la sistemul cu trei fundași, care a devenit o marcă a „nerazzurrilor”, și să treacă la o linie defensivă în patru.



Decizia ar veni din dorința de a aduce mai mult echilibru și mobilitate în jocul echipei, dar și pentru a varia construcția în mijlocul terenului. Printre variantele analizate de staff-ul lui Chivu se numără formulele 4-3-2-1 sau 4-3-1-2.



Chivu are în vizor doi tineri



În acest context, Inter are deja în vizor doi fundași tineri care se potrivesc stilului dorit. Potrivit sursei citate anterior, ar fi vorba despre Joel Ordonez (Club Brugge, 21 de ani) și Oumar Solet (Udinese, 25 de ani).



Schimbările vizează și atacul. Chivu ar dori un vârf cu explozie și accelerație, tipologie apropiată de Ademola Lookman, jucător aflat vara trecută pe lista de achiziții.



Inter intră într-o perioadă de foc după meciul cu Lazio, cu derby-ul cu AC Milan și duelurile cu Atletico Madrid și Liverpool. Concret, așa va arăta programul echipei lui Chivu până la sfârșitul anului.

