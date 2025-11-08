Elche şi Real Sociedad au remizat, 1-1, vineri seara, în prologul etapei a 12-a din La Liga, iar gazdele au ajuns la cinci etape consecutive fără victorie.

Alvaro Rodriguez a marcat în minutul 57 pentru gazde, iar Mikel Oyarzabal a stabilit rezultatul final în minutul 89, din penalty, pentru oaspeţi. VIDEO AICI

De ce ambele echipe au făcut câte șase schimbări



De remarcat că la meciul disputat pe ”Stadio Manuel Martinez Valero” s-au făcut nu mai puțin de 12 schimbări! Cum a fost posibil?

”Minutul 90+3. Schimbare suplimentară pentru ambele echipe (n.r. - deja fuseseră făcute cele cinci schimbări regulamentare), din cauza loviturii la cap suferite de Aramburu. Elustondo intră în locul său.

La Elche, Sarabia (n.r. - antrenorul Eder Sarabia) folosește și el schimbarea suplimentară, introducându-l pe André Silva în locul lui Rafa Mir”, a explicat Marca în comentariul live al partidei.

Clasamentul din La Liga



Elche este momentan pe locul 9, cu 15 puncte, în timp ce Real Sociedad este pe locul 14, cu 13 puncte.

Runda continuă cu partidele programate sâmbătă şi duminică, Real Madrid şi FC Barcelona urmând să joace ambele în deplasare, madrilenii la Rayo Valocano, catalanii cu Celta Vigo.

În clasament, pe podium se află Real Madrid, FC Barcelona şi Villarreal, cu 30, 25 și, respectiv, 23 de puncte.

