Afaceristul român a devenit acționar majoritar la clubul italian în decembrie 2024, după ce a investit 40 de milioane de euro pentru o majorare de capital.



Dan Șucu are „datorii istorice” la Genoa!



În schimb, a preluat o echipă aflată într-o situație financiară dificilă, cu datorii istorice de aproximativ 150 de milioane de euro.

Preluarea clubului Genoa a fost văzută ca o adevărată lovitură de imagine, dar și o provocare financiară imensă.

Șucu deține 77% din acțiunile clubului și trebuie acum să stabilizeze o structură cu probleme moștenite din perioada anterioară, când echipa era controlată de un fond american de investiții.



„În Italia, la Genoa, investiția a fost de aproximativ 40 de milioane de euro, iar bugetul anual este de 80 de milioane. Clubul se confruntă însă cu un deficit de 15–20 de milioane și cu datorii istorice de 150 de milioane, care trebuie achitate. Finanțările în fotbalul italian sunt costisitoare, cu dobânzi de aproximativ 7%. Trebuie să fii atent și la performanța sportivă, pentru că ai nevoie de 40 de puncte ca să eviți retrogradarea”, a declarat Dan Șucu pentru Ziarul Financiar.



În prezent, Genoa are un buget anual de aproximativ 80 de milioane de euro și un fond de salarii de peste 60 de milioane. Prin comparație, este de patru ori mai mult decât bugetul total al campioanei României, FCSB.



Genoa, pe penultimul loc în Serie A!



Cu șase etape scurse, Genoa ocupă locul #19 în Serie A, fără victorie în cont. „Grifonii” au adunat până în momentul redactării acestui articol două remize și patru înfrângeri și se poate „lăuda” cu două puncte și golaveraj -6.



Pe ultimul loc se află Pisa, echipă la care evoluează românul Marius Marin, care, la rândul ei, are același număr de înfrângeri și remize, dar un golaveraj de -7.



Pentru Genoa urmează mâine, 19 octombrie, un duel pe teren propriu cu Parma, ocupanta locului 14. Cele două formații se vor întâlni pe „Luigi Ferraris”, nu mai devreme de ora 16:00.

