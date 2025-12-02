Patronul "Grifonului" se confruntă cu un bilanț financiar îngrijorător la Genoa, club pe care l-a preluat la finalul lui 2024. Deși a reușit menținerea în Serie A sezonul trecut, actuala stagiune vine cu provocări majore atât pe gazon, cât și în contabilitate.



Dan Șucu (62 de ani) trece prin momente tensionate la cârma celei mai vechi echipe de fotbal din Italia. După ce luna trecută a fost nevoit să facă o schimbare pe banca tehnică, înlocuindu-l pe Patrick Vieira cu Daniele De Rossi pentru a scoate echipa de pe ultimul loc, acum ies la iveală cifrele financiare roșii.



Presa din Peninsulă a analizat raportul publicat de Genoa, iar concluziile nu sunt tocmai roze pentru omul de afaceri român. Clubul a înregistrat pierderi de 33,3 milioane de euro înainte de finalul acestui an, un semnal de alarmă pentru strategia pe termen lung a genovezilor.



Interesant este parcursul financiar din acest an fiscal. Gazzetta dello Sport notează că, în luna septembrie, Genoa raporta un profit de 28 de milioane de euro. Acest surplus a fost generat, însă, exclusiv din vânzările de jucători din vară, când clubul s-a despărțit de Hoest Ahanor și Koni De Winter. Totuși, cheltuielile ulterioare au șters rapid acel profit și au dus balanța pe minus.



Datoriile scad, dar retrogradarea este interzisă



Există totuși și o veste bună în mandatul lui Șucu. De la preluarea echipei, datoria totală a clubului a scăzut considerabil, de la 160 de milioane de euro la 129 de milioane. Eforturile de asanare financiară sunt vizibile, dar ele depind crucial de un singur factor: rămânerea în primul eșalon.



Cu echipa aflată acum pe locul 16 sub comanda lui De Rossi, presiunea este uriașă. O eventuală retrogradare ar da peste cap toate calculele economice și ar adânci criza.



Topul Forbes: Cei mai bogați români în 2024

1.Frații Dragoș și Adrian Pavăl (Dedeman) – 17 miliarde de lei

2.Ion Țiriac – 11 miliarde de lei

3.Daniel Dines (UiPath) – 11 miliarde de lei

4-5.Matei Zaharia și Ion Stoica (Databricks) – 6 miliarde de lei

6.Familia Talpeș (Bitdefender) – 5 miliarde de lei

7.Anastasia Soare – 4,5 miliarde de lei

8-9.Anca Vlad (Catena Fildas) și Ștefan Vuza (Chimcomplex) – 4 miliarde de lei

10.Zoltan Teszari (Digi Communications NV) – 3,4 miliarde de lei

...

24. Dan Șucu (Mob Expert) – 1,5 miliarde de lei

