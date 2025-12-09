Ruslan Malinovskyi a deschis scorul pentru genovezi, în minutul 34, din penalty, iar golul egalizator al gazdelor a venit în minutul 65, marcat de Jakub Piotrowski .

Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu , a învins-o luni seara, în deplasare, scor 2-1, pe Udinese, în etapa a 14-a din Serie A.

Nicolae Stanciu și Răzvan Sava, din nou rezerve



Cei doi jucători români, portarul Răzvan Sava (Udinese) şi mijlocaşul Nicolae Stanciu (Genoa), au rămas din nou pe băncile de rezerve.

Prezent pe ”Stadio Friuli” din Udine a fost și Dan Șucu, alături de ceilalți oficiali al grupării genoveze: ”Presidente Șucu presente in tribuna”, a notat Genoa pe site-ul oficial.

Clasamentul din Serie A



Udinese este a 11-a în clasamentul din Serie A, cu 18 puncte. Genoa ocupă poziţia a 14-a, cu 14 puncte.

