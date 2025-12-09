VIDEO Genoa, victorie mare în deplasare în Serie A! ”Presidente Șucu presente in tribuna”

Genoa, victorie mare &icirc;n deplasare &icirc;n Serie A! &rdquo;Presidente Șucu presente in tribuna&rdquo; Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația patronată de Dan Șucu urcă ușor-ușor în clasament.

TAGS:
GenoaNicolae StanciuRazvan SavaUdinesedan sucu
Din articol

Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins-o luni seara, în deplasare, scor 2-1, pe Udinese, în etapa a 14-a din Serie A.

Ruslan Malinovskyi a deschis scorul pentru genovezi, în minutul 34, din penalty, iar golul egalizator al gazdelor a venit în minutul 65, marcat de Jakub Piotrowski

În cele din urmă, Brooke Norton-Cuffy a înscris în minutul 83 golul victoriei oaspeţilor: Udinese – Genoa 1-2.

Nicolae Stanciu și Răzvan Sava, din nou rezerve

Cei doi jucători români, portarul Răzvan Sava (Udinese) şi mijlocaşul Nicolae Stanciu (Genoa), au rămas din nou pe băncile de rezerve.

Prezent pe ”Stadio Friuli” din Udine a fost și Dan Șucu, alături de ceilalți oficiali al grupării genoveze: ”Presidente Șucu presente in tribuna”, a notat Genoa pe site-ul oficial.

Clasamentul din Serie A

Udinese este a 11-a în clasamentul din Serie A, cu 18 puncte. Genoa ocupă poziţia a 14-a, cu 14 puncte.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care &icirc;și acoperă fața atunci c&acirc;nd este &icirc;n public
ARTICOLE PE SUBIECT
Decarul rom&acirc;n din naționala Austriei a ajuns &icirc;n Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: &rdquo;C&acirc;nd va veni momentul, alegerea mea va fi Rom&acirc;nia&rdquo;
Decarul român din naționala Austriei a ajuns în Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: ”Când va veni momentul, alegerea mea va fi România”
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul &icirc;n play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: &bdquo;Am o rețetă!&rdquo;
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!”
&bdquo;Nu e adevărat&rdquo; Sorana C&icirc;rstea, despre noua generație &icirc;n tenis: cum s-a schimbat atmosfera &icirc;n vestiar
„Nu e adevărat” Sorana Cîrstea, despre noua generație în tenis: cum s-a schimbat atmosfera în vestiar
Arne Slot, decizie radicală &icirc;nainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă &icirc;n această seară &icirc;n Champions League! Meciurile &icirc;ncep de la 17:30
Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă în această seară în Champions League! Meciurile încep de la 17:30
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: &bdquo;Fetele lui au venit &icirc;n țară&rdquo;

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Fetele lui au venit în țară”

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: &rdquo;Are lot bun, ar trebui să iasă campioană&rdquo;

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: ”Are lot bun, ar trebui să iasă campioană”

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: &rdquo;Gata, s-a terminat telenovela&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela”

&bdquo;Tricolorii&rdquo; au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026

„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026



Recomandarile redactiei
&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul &icirc;n play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: &bdquo;Am o rețetă!&rdquo;
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!”
Arne Slot, decizie radicală &icirc;nainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Moment de pus &icirc;n ramă, cu rivalii la titlu &icirc;n prim-plan
Moment de pus în ramă, cu rivalii la titlu în prim-plan
&bdquo;Nu e adevărat&rdquo; Sorana C&icirc;rstea, despre noua generație &icirc;n tenis: cum s-a schimbat atmosfera &icirc;n vestiar
„Nu e adevărat” Sorana Cîrstea, despre noua generație în tenis: cum s-a schimbat atmosfera în vestiar
Alte subiecte de interes
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e &icirc;n pericol! Cine &icirc;l poate trimite pe locul doi
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Răzvan Sava a ajuns la noua echipă! C&acirc;nd va fi prezentat oficial portarul v&acirc;ndut de CFR Cluj cu 2,5 milioane de euro
Răzvan Sava a ajuns la noua echipă! Când va fi prezentat oficial portarul vândut de CFR Cluj cu 2,5 milioane de euro
Se face transferul lui Răzvan Sava la Udinese! Toate detaliile
Se face transferul lui Răzvan Sava la Udinese! Toate detaliile
CITESTE SI
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se află &bdquo;California de Europa&rdquo;. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

stirileprotv Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!