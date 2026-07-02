Fostul căpitan al roș-albaștrilor a debutat cu dreptul la noua sa echipă și a oferit două pase decisive în amicalul cu Diegem.

Chindia a vrut să transfere un fundaș din Franța, dar acesta a ajuns lângă Olaru la Union Saint Gilloise

Florin Gardoș a vorbit despre mutările celor de la FCSB în această vară. Roș-albaștrii l-au adus doar pe fundașul lateral din Franța, Ronny Labonne. Întrebat dacă transferul jucătorilor din străinătate reprezintă un pericol pentru fotbalul românesc, Gardoș a explicat că acest lucru este valabil doar la nivel de echipă națională.

În ceea ce privește cluburile, Gardoș crede că fotbaliștii străini pot ajuta. De fapt, Gardoș, care este oficial la Chindia Târgoviște, a mărturisit că și gruparea din Dâmbovița a ofertat un jucător din ligile inferioare ale Franței, însă, în cele din urmă, acesta a decis să semneze cu Union Saint Gilloise, unde va fi coleg cu Darius Olaru.

Este vorba despre Nohim Chibani, care a semnat cu Union Saint Gilloise, liber de contract de la Quevilly Rouen Metropole.

”Pe de o parte, pentru noi ca țară, nu e un lucru îmbucurător. Pe de altă parte, vorbind strict despre politica de transferuri, nu e nimic greșit în asta. Chiar și noi am urmărit un fundaș central, care era în liga a patra franceză, împrumutat din liga a treia, și a semnat cu Union Saint-Gilloise, va fi coleg cu Olaru.

Nu a răspuns solicitărilor noastre, probabil eram prea mici, dar am zis că totuși că liga a patra e ceva la care noi avem acces, iar salariile sunt mai mici decât în liga a doua românească. Atât timp cât jucătorii sunt urmăriți și sunt ok din punct de vedere sportiv, fac față în Liga 1.

E o piață care se deschide în România. U Cluj a făcut o treabă foarte bună în acest sens, a adus niște jucători străini peste medie, față de alți ani în care spuneam că jucătorii străini aduși nu sunt cu nimic peste jucătorii români”, a spus Florin Gardoș pentru PRO TV și Sport.ro.