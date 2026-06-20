Genoa declanșează ofensiva pe piața transferurilor! Cei trei jucători doriți de italieni

Genoa declanșează ofensiva pe piața transferurilor! Cei trei jucători doriți de italieni Serie A
SPORT.RO
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Trei mutări importante pregătite de Genoa.

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GenoaSerie Adan sucu
Din articol

Mutări importante pregătite de Genoa lui Dan Șucu.

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Moment extrem de important pentru Dan Șucu / Foto: Imago Images
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Clubul italian Genoa a identificat trei fotbaliști pentru a-și întări lotul în vederea stagiunii următoare.

Soluții pentru centrul terenului

Oficialii de la Villa Rostan fac pressing pentru elvețianul Franz-Ethan Meichtry, un mijlocaș născut în 2005. Jucătorul lui FC Thun vine după o stagiune excelentă în Super League, competiție în care a bifat 35 de apariții, a marcat opt goluri și a oferit trei pase decisive.

O altă țintă a genovezilor pentru linia mediană este Maurits Kjærgaard, legitimat la Salzburg. Cursa pentru semnătura sa se anunță însă una complicată, deoarece mijlocașul se află și pe radarul altor formații din Peninsulă, precum Sassuolo și Udinese.

Pe lângă zona centrală, italienii doresc să își asigure și pozițiile laterale. Gianlucadimarzio.com notează că „Genoa este în căutare de jucători și pentru alte roluri”, iar pe lista de cumpărături a apărut numele lui Elliot Stroud. Suedezul născut în 2002 evoluează în prezent la Mjallby ca extremă stânga. Acesta este urmărit cu mare interes de către italieni, fiind considerat o alternativă excelentă pentru a acoperi benzile.

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