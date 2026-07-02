De această dată, vedeta Barcelonei s-a legat de Marc Cucurella, fotbalistul ajuns la clubul de pe ”Santiago Bernabeu” în această vară.

Lamine Yamal l-a amenințat pe Marc Cucurella

Colegi la naționala Spaniei, Lamine Yamal și Marc Cucurella vor fi adversari în El Clasico, Real Madrid - Barcelona.

În cadrul unei conferințe de presă la Cupa Mondială, tânărul-minune al Barcelonei a fost întrebat despre duelul cu Marc Cucurella din derby-ul Spaniei. Lamine Yamal l-a avertizat pe Cucurella înainte de startul noului sezon.

”I-am spus lui Cucurella că va fi titular în primul meci, dar în al doilea va fi rezervă pentru că îl voi mânca de viu”, a spus Lamine Yamal.

Real Madrid l-a transferat pe Marc Cucurella de la Chelsea, după ce spaniolii le-au plătit londonezilor nu mai puțin de 55 de milioane de euro.