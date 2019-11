CUTREMUR la un club URIAS din Serie A! Patronul ameninta ca le taie salariile jucatorilor, iar antrenorul e pe faras! Anuntul zilei in Italia

Situatie teribila pentru un club legendar din Italia.

Situatia de la Napoli e tot mai dramatica. Aurelio De Laurentiis, patronul clubului, e hotarat sa taie salariile cu 25 % jucatorilor din cauza atitudinii lor, anunta Tuttosport. La pauza meciului din Champions League pe care Napoli l-a disputat in fata celor de la Salzburg, De Laurentiis a mers in vestiarul echipei si i-a criticat pe jucatori.

Daca aceste lucruri se vor intampla si De Laurentiis le va taia salariile jucatorilor, antrenorul echipei, Carlo Ancelotti, va pleca de la echipa. De Laurentiis a vrut sa il demita pe acesta, dar a fost sfatuit de avocatii acestuia sa renunte la aceasta decizie.

In campionat Napoli ocupa locul 7 in clasament cu doar 18 puncte acumulate dupa 11 meciuri. Echipa antrenata de Carlo Ancelotti a ajuns la 3 meciuri fara victorie in Serie A si se afla la 11 puncte distanta de prima pozitie ocupata de Juventus. In Champions League, Napoli se afla pe locul 2 in grupa, cu 8 puncte dupa 4 meciuri.