Cursa ca pe gazon! Vitezomanul El Shaarawy a prins un hot care incerca sa-i fure masina! Ce s-a intamplat cu infractorul

El Shaarawy s-a intors la Roma in aceasta iarna, dupa ce a evoluat in ultimii doi ani la Shanghai Shenhua.

Jucatorul crescut de Genoa si trecut si pe la AC Milan a avut parte de un incident neplacut. Vineri, in jurul orei 17:00, fotbalistul se intorcea la masina sa parcata pe una dintre strazile din Roma, moment in care a vazut ca o persoana incerca sa-i sparga geamul la masina.

Faptasul a incercat sa fuga, insa una din principalele calitati ale fotbalistului este chiar viteza, din pacate pentru hot.

Prins din urma si pus la pamant, talharul a fost arestat la scurt timp, dupa ce au sosit doi politisti la fata locului, conform romapress.net. "Nu mai exista niciun dubiu acum referitor la starea fizica a lui Stephan El Shaarawy", a scris sursa citata.

Fotbalistul a mai evoluat in trecut pentru Roma, in 139 de partide, perioada in care a marcat de 40 de ori si a pasat decisiv de 26 de ori.