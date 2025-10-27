În timp ce Antonio Conte îl acuza pe Beppe Marotta că se plânge de arbitraj și că îl subminează pe antrenorul lui Inter prin declarațiile sale, Cristi Chivu a refuzat să facă orice comentariu legat de arbitraj. Mai mult, le-a transmis și celor din club să nu mai caute scuze.

Gazzetta dello Sport: "Chivu pare un extraterestru. Nu acuză arbitrii și nu caută scuze"



"În Italia, suntem obișnuiți să ne plângem, dar ar trebui să ne oprim din a mai face asta. Trebuie să evoluăm și să facem lucrurile corect. Nu trebuie să ne mai căutăm scuze sau alibiuri.



Eu, în calitate de antrenor, sunt consecvent și, așa cum am spus mereu, nu vreau să mă plâng. Am demnitate și o abordare diferită a fotbalului față de alții", spunea Chivu, după meciul cu Napoli.



Într-o opinie semnată în Gazzetta dello Sport de Sebastiano Vernazza, Cristi Chivu este elogiat pentru sportivitatea de care a dat dovadă și pentru ideea chiar revoluționară pe care a sugerat-o fotbalului italian.



"Chivu a predat o lecție. Nu se plânge și vorbește doar despre fotbal. În Italia, antrenorul lui Inter pare un extraterestru. Nu acuză arbitrii, nu caută scuze și păstrează comunicarea raportându-se exclusiv la evenimentele din teren", a titrat Gazzetta dello Sport, după evenimentele de la Napoli -Inter.

"Un discurs revoluționar, mai ales în Italia, tărâmul lamentărilor"



"Antrenorul român poate fi plăcut sau nu pentru jocul și ideile sale, dar în 2025 abia a făcut primii pași ca antrenor în Serie A. E tânăr, are un stil de fotbal în continuă evoluție, dar o idee fundamentală este evidentă: încercarea ca echipa lui să fie agresivă și productivă, fără a-și pierde consecvența. Nu a reușit asta și sâmbătă contra lui Napoli, dar Chivu este deja un câștigător în materie de comunicarea.



Nu s-a agățat niciodată de alibiuri, nu a inventat niciodată scuze, nu a acuzat arbitrii și nu a jignit jucătorii adverși. Gândirea lui este mereu pozitivă, iar limbajul corpului reflectă acest aspect. Urmărește mereu meciurile de la marginea suprafeței tehnice și nu o singură dată l-am văzut încurajând un jucător rival.



Chivu tocmai a împlinit 45 de ani. Ar putea avea două decenii de fotbal de top în față, iar timpul i-ar putea schimba bunele intenții. Totuși, să ne concentrăm la prezent, care ne spune că antrenorul lui Inter iese în evidență față de majoritatea colegilor săi, care preferă să se plângă și susțin că în spatele fiecărui meci pierdut se află vina altcuiva sau o conspirație urzită de cine știe ce forțe întunecate.



După Napoli - Inter, mesajul lui Chivu a fost demn de al unui manager din Anglia de la începuturile fotbalului. Discursul lui poate fi rezumat astfel: hai să vorbim despre fotbal, despre problemele noastre, despre ceea ce trebuie să rezolvăm și despre ce am vrea să facem.



Un discurs revoluționar, mai ales în Italia, tărâmul lamentărilor, țara în care victoria are mulți părinți, iar eșecul este mereu orfan", au scris italienii de la Gazzetta dello Sport.

