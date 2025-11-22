Cum e văzut Cristi Chivu în Italia înaintea derby-ului cu AC Milan: „Nu am crezut prea mult în el”

Partida Inter - AC Milan, din runda 12 de Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Nerazzurrii” își întâlnesc rivala din postura de lider în Serie A, cu 24 de puncte adunate în 11 meciuri jucate.



Fostul portar al lui Inter nu avea încredere în Cristi Chivu în startul sezonului



Gianluca Pagliuca a vorbit despre Derby della Madonnina și a subliniat faptul că Inter este favorita acestei întâlniri, chiar dacă AC Milan are un tehnician cu mai multă experiență.

Fostul portar al lui Inter a recunoscut că nu a avut încredere că Cristi Chivu este înlocuitorul perfect pentru Simone Inzaghi pe banca lui Inter, dar acum s-a convins de valoarea antrenorului român.