Cum e văzut Cristi Chivu în Italia înaintea derby-ului cu AC Milan: „Nu am crezut prea mult în el”

Partida Inter - AC Milan, din runda 12 de Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
„Nerazzurrii” își întâlnesc rivala din postura de lider în Serie A, cu 24 de puncte adunate în 11 meciuri jucate.
Fostul portar al lui Inter nu avea încredere în Cristi Chivu în startul sezonului
Gianluca Pagliuca a vorbit despre Derby della Madonnina și a subliniat faptul că Inter este favorita acestei întâlniri, chiar dacă AC Milan are un tehnician cu mai multă experiență.
Fostul portar al lui Inter a recunoscut că nu a avut încredere că Cristi Chivu este înlocuitorul perfect pentru Simone Inzaghi pe banca lui Inter, dar acum s-a convins de valoarea antrenorului român.
„Cred că va fi un meci echilibrat, dar cu multe goluri, și chiar dacă este un derby, o văd pe Inter favorită. Dacă îmi place de Chivu? Nu am crezut prea mult la început, când au anunțat oficial că vine. Dar m-am răzgândit și îmi place foarte mult de el.
Allegri? Un câștigător, știe cum să se pregătească pentru anumite meciuri și demonstrează asta. A evoluat? Nu cred. Este deja un câștigător. Cred că este un meci important atât pentru Inter, cât și pentru Milan și cred că, dacă rossonerii vor câștiga, da, vor fi ferm în cursa pentru Scudetto”, a spus Gianluca Pagliuca, conform presei din Italia.
„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan. Cristi Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League, iar Inter este una dintre puținele echipe cu maximum de puncte din cea mai tare competiție europeană.