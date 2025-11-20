Inter merge perfect cu Cristi Chivu pe bancă și se află pe primul loc în Serie A, în urma victorie din ultima etapă, 2-0 cu Lazio.

Pentru trupa lui Cristi Chivu urmează partida Inter - AC Milan, din runda 12 de Serie A, care va avea loc duminică, 23 noiembrie, de la 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.



Probleme mari pentru Cristi Chivu! OUT pentru meciul cu AC Milan



Portarul Raffaele Di Gennaro, fundașii Mateo Darmian și Denzel Dumfries, plus mijlocașul armean Henrikh Mkhitaryan sunt jucătorii pe care Cristi Chivu nu va putea să se bazeze pentru derby-ul cu AC Milan conform celor de la Sky Sport, citați de Tuttomercatoweb.

Dintre aceștia Denzel Dumfries și Henrikh Mkhitaryan sunt două absențe extrem de importante, iar Cristi Chivu va trebui să găsească primul 11 ideal fără cei doi.

„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan. Cristi Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League, iar Inter este una dintre puținele echipe cu maximum de puncte din cea mai tare competiție europeană.

