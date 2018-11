Cu Juventus pana la moarte! Ce bilet a lasat un suporter inainte sa moara: "In loc de flori" FOTO

Un suporter al lui Juventus a avut o ultima dorinta inainte sa moara.

Mario Stefanini, cunoscut si ca il Doro, a murit joia trecuta, la varsta de 77 de ani. Duminica a fost inmormantat in fata a multor suporteri ai lui Juventus.

Un poster care anunta moartea lui Il Doro a fost printat si postat in data orasului Fornaci di Barga, langa Lucca, asa cum se obisnuieste in zona atunci cand cineva moare.

"Mario Stefanini, "Il Doro", varsta 77 de ani. Copiii sai si familia anunta vestea proasta. Inmormantare ava avea loc duminica, al cimitirul Loppia.

In loc de goluri, va rugam sa trimiteti golurile lui CR7", scria pe afis.

In ultima perioada, exista o moda in Italia prin care decedatii cer in mesajele de adio ca apropiatii lor sa doneze lucruri la moartea lor.

Cristiano Ronaldo a avut parte de un debut fericit pana la urma la Juventus, cu 8 goluri in 12 partide.