De la Ronaldo si Pogba, la Liga 1! :) Un fotbalist din Champions League s-a pozat cu tricoul unei formatii de playoff din Romania

Mohamed Camara evolueaza in Elvetia la Young Boys.

Mohamed Camara, fundasul lui Young Boys Berna, s-a pozat cu tricoul celor de la Gaz Metan Medias. Fotbalistul formatiei de Champions League este coechipier la echipa nationala din Guinea cu Boubacar Fofana. Camara a evoluat in meciurile cu Juventus si Manchester United in acest sezon de UCL.

Fundasul de la Young Boys si mijlocasul Gazului au facut schimb de tricouri. Asta dupa ce Boubacar a facut schimb de tricouri si cu Amadou Diawara de la Napoli.

La nationala din Guinea mai evolueaza jucatori de la Borussia Monchengladbach (Traore), Liverpool (Keita), Fullham (Cisse) si Bordeaux (Kamano).

Fofana a ajuns la Gaz Metan in vara. Acesta a purtat banderola in repetate randuri la formatia antrenata de Mihai Teja. Fotbalistul in varsta de 29 de ani a fost inclus in echipa etapei dupa ce a facut un meci excelent cu FC Voluntari cand a si reusit sa inscrie.