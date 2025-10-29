După eșecul cu Napoli, scor 1-3, care a pus capăt unei serii de 7 victorii consecutive, Chivu se vede acum nevoit să improvizeze din cauza problemelor majore din poarta echipei sale.

Chivu, fără portari de rezervă la dispoziție

Potrivit Football Italia, Inter are în acest moment un singur portar senior disponibil, elvețianul Yann Sommer. Ceilalți doi goalkeeperi ai lotului nu pot fi convocați, întrucât Raffaele Di Gennaro s-a accidentat grav la încheietura mâinii și va lipsi câteva săptămâni, pe când Josep Martinez, al doilea portar al echipei, este în stare de șoc după ce a fost implicat într-un accident rutier soldat cu moartea unui bărbat de 81 de ani. Spaniolul a fost scos temporar din lot din motive personale.

În aceste condiții, antrenorul român l-a convocat pe Alessandro Calligaris (20 de ani), goalkeeperul titular al echipei U23 din Serie C, care a mai fost în lot și în etapele anterioare. Totodată, a fost chemat și Alain Taho (18 ani), internațional albanez de tineret și portarul echipei Primavera, aflat la prima convocare la seniori.

În cazul unei victorii cu Fiorentina, formația lui Cristi Chivu ar putea urca până pe locul 2 în Serie A, profitând de faptul că are un meci mai puțin disputat decât rivalele directe.

