GALERIE FOTO | Cristiano Ronaldo si Georgina au fost in centrul atentiei. Prezenta de GALA a celor doi la un eveniment important

Cristiano Ronaldo a fost impreuna cu Georgina Rodriguez la MTV European Music Awards.

Cei doi au ales un stil vestimentar inedit si au pasit pe covorul rosu, acaparand toate privirile. Cristiano Ronaldo a mers insotit de iubita sa la gala MTV European Music Awards 2019.

La eveniment au fost prezente unele din cele mai importante celebritati ale industriei muzicale.

Cristiano Ronaldo a jucat sambata in victoria lui Juventus cu 1-0 in fata rivalei din Torino si in ziua libera a calatorit la Sevilia pentru a lua parte la eveniment impreuna cu Georgina.

Ronaldo este lider in Serie A cu Juventus, care are 29 de puncte dupa 11 etape. Portughezul este golgheterul torinezilor cu 5 reusite in acest sezon.

The Show started with Love???? pic.twitter.com/FCz9LiDICM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2019