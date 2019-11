Messi si Ronaldo nu au prins primul 11

Intr-un prim 11 al celor mai mari ratinguri all time pe care fotbalistii le-au avut in jocul FIFA, Messi nu este nici macar pe aproape.

Echipa ideala din toate timpurile in FIFA:

Portar - Gianluigi Buffon

Goalkeeper-ul italian a avut ratingul 97 in FIFA 2005, cel mai mare dintre toti jucatorii de la acea vreme.

Fundas dreapta - Lilian Thuram

In perioada in care juca pentru Juventus, francezul a primit 92, tot in FIFA 2005

Fundas central - Alessandro Nesta

Se pare ca FIFA 2005 a fost un an bun pentru toti jucatorii, italianul care a fost numit de 4 ori aparatorul anului, a avut

un rating de 94.

Fundas central - Fernando Hierro

Madrilenul Hierro a avut in FIFA 2002 ratingul 94.

Fundas Stanga - Roberto Carlos

Cine altul decat Roberto Carlos? Extrem de valoros pentru suturile sale violente, brazilianul a primit 94 in 2005.

Mijlocas - Luis Figo

Portughezul a primit 97 in FIFA 2002, in anul cand a castigat primul titlu cu Real Madrid, dupa plecarea controversata de la Barcelona

Mijlocas - Matteo Brighi

Singurul jucator inca in activitate din aceasta lista este Brighi, care in FIFA 2003 a primit 97, detronand nume mari de pe coperta jocului precum Henry, Carlos sau Giggs. Mattero Brighi inca joaca pentru Empoli.

Mijlocas - Zinedine Zidane

Zizou a avut rating 94 in FIFA 2005

Mijlocas - Ronaldihno

Brazilianul a avut un rating de 95 in FIFA 2006, atunci cand era jucatorul Barcelonei.

Atacant - Ronaldo

Adevaratul Ronaldo, cum il numesc unii, a avut cel mai mare rating din istoria jocului. Brazilianul a avut rating de 98 in FIFA 2004

Atacant - Thierry Henry

Starul francez a avut rating 97 in FIFA 2005.