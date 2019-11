Messi sau Ronaldo? Cine a castigat cei mai multi bani din fotbal :)

Lupta dintre Cristiano si Messi trece granitele sportului rege.

Acum se discuta despre care fotbalist are mai multi bani in conturi si o sa avem o situatie tare interesanta la acest capitol.

Leo Messi este cel mai bine platit fotbalist din lume obtinand de la Barcelona nu mai putin de 92 de milioane de dolari anual. Ronaldo este in spate cu "doar" 65 de milioane.

Cand vine vorba despre bani primiti de la branduri pentru publicitate, Ronaldo conduce detasat. Portughezul a obtinut nu mai putin de 44 de milioane fata de 35 cate a obtinut Messi.

Ciudat sau nu, dar Ronaldo poate ajunge sa castige mai multi bani din postarile pe Instagram decat de la Juventus Torino.

Si la capitolul proprietati este batalie mare: Messi are 2 case in Spania, una in Argentina si mai multe locuinte in Franta, dar nici Ronaldo nu se lasa mai prejos. Acesta are un apartament in Statele Unite in Trump Tower, doua locuinte in Torino, una in Spania si altele in Portugalia.

Messi are masini in valoare de 3,5 milioane de dolari, dar Ronaldo il depaseste lejer si aici. Doar ultima masina achizitionata de CR7 a costat aproape 3,4 milioane, iar Cristiano mai are un Ferrari, Masseratti si alte masini de lux, dar si un yacht de aproape 17 milioane de dolari.

Asadar Ronaldo a castigat lupta pana in acest moment, dar Leo vine tare din urma si vor urma duleuri interesante in urmatorii ani si la acest capitol intre cei doi.