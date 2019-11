Zlatan revine in Europa la 38 de ani si se poate lupta cu Ronaldo! Anunt de senzatie: o echipa din Italia negociaza transferul pentru 8.000.000 euro

Din articol Bologna negociaza transferul lui Ibrahimovic

Ajuns la 38 de ani, Zlatan Ibrahimovic poate reveni in fotbalul european.

Zlatan Ibrahimovic joaca in prezent la LA Galaxy, in Major League Soccer. El a marcat 53 de goluri in 55 de meciuri disputate in campionatul nord-american. La 38 de ani, el este de parere ca mai are multe de aratat in fotbal si ar putea reveni in Europa.

Presa din Italia anunta ca Bologna negociaza transferul starului suedez, golgheter al nationalei tarii sale. Sefii clubului din Serie A sunt increzatori ca pot aduna banii necesari pentru a-l aduce pe fotbalist.

Jurnalistii italieni noteaza ca Mino Raiola, impresarul lui Ibrahimovic, a demarat deja discutiile cu Bologna. Cele doua parti negociaza asupra unei intelegeri pe un an si jumatate.

8.000.000 de euro ar urma sa coste cu totul aducerea lui Ibrahimovic din MLS.



Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG si Manchester United sunt celelalte echipe din cariera lui Ibrahimovic.

Ibrahimovic are in palmares titlurile Olandei, Italiei, Spaniei si Frantei, dar si numeroase Cupe si Supercupe. La nivel european, el a castigat Cupa UEFA si Supercupa Europei.