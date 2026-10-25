Mai întâi, „Guriță“ l-a pierdut pe spaniolul Rodri, decarul echipei sale. Iar în această seară, sub ochii tehnicianului român, s-a accidentat grav unul dintre cei mai promițători fotbaliști localnici ai lotului. Din păcate, la ora actuală, nu sunt disponibile informații concrete despre starea jucătorului. Din ce s-a văzut la televizor însă, lucrurile pot fi extrem de grave!

Cosmin Contra (50 de ani) a fost lovit de un ghinion teribil, de când a început să lege victoriile, în acest sezon, la Al-Arabi Doha și să se apropie de podiumul Qatar Stars League .

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Marwan Sherif aproape că și-a fracturat gâtul în cădere!

În partida Al-Wakra – Al-Arabi, totul părea că decurge excelent pentru echipa lui Cosmin Contra. Oaspeții au avut 2-0, după dubla lui Olunga, în minutele 38 și 45. Inclusiv la acest scor, Al-Arabi a continuat să-și creeze ocazii.

Când echipele se pregăteau să meargă la vestiare, un ultim atac al oaspeților s-a lăsat cu accidentarea gravă a mijlocașului Marwan Sherif (20 de ani). După o pătrundere de pe stânga, acesta a centrat în careu, dar s-a dezechilibrat și, în cădere, aproape că și-a fracturat gâtul!

Jucătorul lui Contra a rămas inert pe marginea gazonului, spre oroarea fotbaliștilor care au văzut ce s-a întâmplat. Aceștia au făcut semne disperate, pentru ca echipa medicală și salvarea să pătrundă pe gazon. Ceea ce s-a și întâmplat. Postul Al-Kass, după ce a oferit prima reluare a fazei, a cenzurat imaginile de pe stadion, oferind cadre generale cu arena care a găzduit partida!

Contra, ca un leu în cușcă pe margine

Ultimele secvențe, înainte ca Al-Kass să dea imagini cu drona de deasupra arenei, au fost cu Cosmin Contra. Acesta, speriat și el de ce a pățit elevul său, s-a agitat ca un leu în cușcă. După mai bine de șapte minute, în care partida a fost oprită, Marwan Sherif a avut gâtul imobilizat și a fost dus la spital.

Jucătorii lui Al-Arabi, distruși, și-au pierdut concentrarea

În momentul accidentării lui Marwan Sherif, Al-Arabi a avut 2-0 pe tabelă. Îngroziți de ce a pățit colegul lor, jucătorii lui Contra și-au pierdut concentrarea, după ce partida s-a reluat. Drept urmare, Al-Wakra a putut întoarce scorul, marcând de trei ori, în minutele 69, 83 și 88!

Remontada gazdelor, care s-au impus cu 3-2, a întregit o seară de coșmar pentru echipa lui Contra, învinsă, în premieră, în această ediție de campionat. Și, ca dezastrul să fie complet, Perez a văzut „roșu“, în minutul 90+11.

După șapte etape din Qatar Stars League, Al-Arabi e pe 3, având 12 puncte. Înaintea echipei lui Contra se află Al-Sadd Doha (15 puncte), unde antrenează Răzvan Lucescu, și Al-Rayyan (17 puncte).