Conducerea romanilor este interesată de serviciile lui Alejandro Balde (23 de ani), fundașul stânga al clubului FC Barcelona.

Alejandro Balde, dorit de AS Roma

Apărătorul lateral este nemulțumit de minutele pe care i le-a acordat antrenorul Hansi Flick în sezonul curent.

Balde a jucat pentru Barcelona în doar 12 minute în La Liga și în 16 din Champions League.

Dacă situația nu se va schimba, el își va dori să plece de pe Camp Nou, după cum notează publicația „Il Messaggero”, citată de Transfer News Live.

AS Roma va continua să monitorizeze situația internaționalului cu șapte selecții în naționala Spaniei.

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Alejandro Balde a evoluat în cariera sa doar pentru FC Barcelona, unde a strâns 170 de meciuri, trei goluri și 21 de pase decisive.

Balde a câștigat în tricoul „blaugrana” șapte trofee: La Liga de trei ori, Cupa Regelui o dată și Supercupa Spaniei de trei ori.