Reactia lui Messi dupa ce a castigat a cincea Gheata de Aur si l-a detronat pe Ronaldo! Argentinianul e jucatorul cu cele mai multe astfel de trofee

Leo Messi a primit cea de-a cincea Gheata de Aur din cariera si a devenit jucatorul cu cele mai multe astfel de trofee.

Leo Messi l-a depasit pe Cristiano Ronaldo la numarul de Ghete de Aur. Argentinianul a castigat-o pe a cincea, in timp ce portughezul are patru in palmares!

Messi a dus-o pe Barcelona la 7 astfel de trofee. El a adus 5 dintre ele.

"Nu ma asteptam la asta atunci cand mi-am inceput cariera. Visul meu era sa devin un fotbalist profesionist si sa reusesc in fotbal. Ma bucur de antrenamente, de efortul depus si, in special, de colegi", a spus Messi.

34 de goluri a marcat Messi in sezonul trecut al La Liga.

2010, 2012, 2013, 2018 si 2018 sunt anii in care Messi a cucerit Gheata de Aur.