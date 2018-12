Cristiano Ronaldo a luat decizia finala! Si-a scos PALATUL la vanzare cu 3,6 milioane de euro. Cum arata locuinta de lux. FOTO

Cristiano Ronaldo nu se mai intoarce niciodata la Manchester United.

Cristiano Ronaldo a pus in vanzare locuinta de lux pe care o detine la Manchester, din perioada in care evolua la United, anunta presa britanica.

Vila respectiva, cu cinci camere, este dotata, intre altele cu piscina interioara, jacuzzi, sala de cinema si sala de sport, a fost pusa in vanzare pentru 3,25 milioane lire sterline (aproximativ 3,6 milioane euro), o suma inferioara celei pe care fotbalistul lusitan a platit-o atunci cand a achizitionat-o, in 2006, dupa ce s-a transferat de la Sporting Lisabona la Manchester United (3,85 milioane lire).

In 2014, cvintuplul castigator al Balonului de Aur a inchiriat locuinta respectiva fundasului Luke Shaw de la Manchester United, in schimbul sumei de 7.000 de lire sterline pe luna, conform ziarului The Times.

Cristiano Ronaldo a mai avut o tentativa, nereusita, de a-si vinde locuinta din Manchester, in 2009, dupa transferul sau la Real Madrid.