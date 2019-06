Cristiano Ronaldo s-a intalnit cu Maurizio Sarri pe yachtul sau! Mutarea tactica pe care au discutat-o cei doi: schimbarea istorica pe care o poate face portughezul

Noul antrenor al celor de la Juventus, Maurizio Sarri, nu a pierdut timpul si s-a intalnit deja cu marele star al echipei proaspat preluate, Cristiano Ronaldo. Sarri are planuri mari alaturi de portughez.

Antrenorul italian a preluat oficial echipa la inceputul acestei saptamani, dupa ce si-a incheiat socotelile cu cei de la Chelsea dupa doar un sezon petrecut pe banca echipei din Premier League.

La prima conferinta de presa pe care a sustinut-o, Sarri a vorbit despre cum spera sa-l ajute pe Ronaldo sa doboare si mai multe recorduri, incluzand recordul de goluri marcate in Serie A de un fotbalist, pe care-l detine in acest moment Gonzalo Higuain. Performanta lui Higuain a fost realizata sub comanda lui Sarri la Napoli.

"La Chelsea am antrenat multi jucatori puternici, insa a-l antrena pe Cristiano Ronaldo este emotionant, pentru ca e un pas inainte.

Mi-ar placea sa il ajut sa doboare si mai multe recorduri. Cand un jucator are calitate precum Paulo Dybala si Cristiano Ronaldo, el poate juca orice. Singurul lucru care se poate schimba este interpretarea rolului sau", a declarat Sarri.

CR7 devine CR9?

Presa din Italia scrie ca sambata, Sarri si directorul sportiv al lui Juve, Fabio Pratici, au mers pe Coasta de Azur unde s-au intalnit cu Cristiano Ronaldo pe yachtul sau. Acolo, ei au discutat cu starul portughez schimbarea pozitiei sale intr-un fals 9, cu scopul de a-si imbunatati recordul de goluri marcate.

Astfel, Cristiano Ronaldo ar putea deveni CR9, in locul poreclei sale consacrate, CR7.

Ronaldo a marcat 28 de goluri pentru Juventus in primul sezon petrecut la Torino, insa acest numar este mult sub ceea ce a reusit portugezul in toate cele noua sezoane pe care le-a petrecut la Real Madrid si ocupa locul al doilea in clasamentul celor mai proaste sezoane ale sale din punctul de vedere al golurilor marcate. Cel mai slab sezon al lui Cristiano este 2008/2009, cand juca la Manchester United.