ADIO Barcelona si PSG! De Ligt a decis unde va juca: Ronaldo l-a convins sa semneze

De Ligt si-a decis, in sfarsit, viitorul. Conform Sky Italia, olandezul va semna cu Juventus! De Ligt a respins ofertele primite de la Barcelona si PSG, cele mai insistente in ceea ce-l priveste. Nici Premier League n-a fost pe placul sau. Pustiul de 20 de ani le-a ignorat si pe City sau United, alegand sa joace la Torino!

Inclusiv Ronaldo a lucrat la transfer. I-a transmis lui De Ligt sa vina la Juventus chiar pe teren, dupa finala Nations League!

"Am fost socat, am inceput sa rad dar nu am spus nimic", a spus De Ligt dupa jocul de la Porto, din urma cu doua saptamani, referindu-se la mesajul pe care i l-a transmis Cristiano.



Cristiano Ronaldo asking Matthijs de Ligt to join Juventus. Nothing more needs to be said. pic.twitter.com/14HrzXfinm