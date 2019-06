Rasturnare de situatie in cazul de VIOL al lui Cristiano Ronaldo! Ce anunt au facut avocatii portughezului

Acuzat de viol in SUA, Cristiano Ronaldo e pregatit sa cada la pace cu acuzatoarea sa.

Avocatii lui Cristiano Ronaldo au anuntat tribunalul din SUA ca sunt pregatiti sa cada la o intelegere cu Kathryn Mayorga pentru ca povestea sa nu mearga mai departe la proces.

Potrivit unor informatii obtinute de ziarul Daily Mirror, avocatii lui Cristiano Ronaldo au cerut ca procesul sa fie respins, iar solutia finala sa fie mediata in afara tribunalului. Un expert mediator ar superviza negocierile private intre cele doua parti.

Kathryn Mayorga a inaintat un process in care il acuza pe Cristiano Rolando de viol, intr-o noapte petrecuta in 2009 in hotelul Palm and Casino din Las Vegas.



Avocatii lui Ronaldo au mai cerut permisiunea de a intocmi un dosar de 46 de pagini pentru apararea clientului lor, desi limita este de 24 de pagini. Tot ei au mai cerut o perioada mai lunga pentru pregatirea apararii pentru a putea raspunde la toate cele 11 acuzatii facute de Mayorga. Ea acuza lovituri, stres emotional, frauda, abuzul unei persoane vulnerabila, conspiratie civila sau chiar camatarie.

Ronaldo a mai platit-o pe Kathryn Mayorga la scurt timp dupa intalnirea lor pentru ca femeia sa nu mearga cu acuzatiile ei la tribunal. Ea a acceptat suma de 380.000 de euro si a semnat un contract prin care s-a angajat sa nu mai inainteze plangere pentru viol impotriva lui Ronaldo si sa nu vorbeasca cu presa.

In 2017, inspirata de miscarea Me Too de la Hollywood, Kathryn Mayorga a decis sa il acuze oficial pe Ronaldo de viol, a oferit un interviu revistei Der Spiegel in care a povestit cu lux de amanunte ce s-a intamplat si a depus plangere la politia din Las Vegas.



Cristiano Ronaldo a negat acuzatiile de viol

Ronaldo insista ca este nevinovat in acest caz si doar victima incercarii de santaj a femeii. "Neg ferm orice acuzatie. Violul este o crima abominabila impotriva a tot ceea ce cred si sustin. Chiar daca sunt hotarat sa-mi apar imaginea, nu voi hrani un spectacol media creat de oameni care cauta sa se promoveze pe seama mea", a postat Ronaldo pe Twitter. "Constiinta mea este curata", a mai scris apoi Ronaldo.