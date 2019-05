Cristiano Ronaldo n-a mai rezistat: "Ma supar si sunt obosit, in fiecare an trebuie sa demonstrez ca sunt foarte bun!" Portughezul a rabufnit in ultimul interviu

Cristiano Ronaldo a ajuns la 34 de ani si reuseste in continuare sa uimeasca prin forma pe care o arata pe teren.

Portughezul marcheaza in continuare ca in primii ani de cariera, insa se declara deranjat de faptul ca oamenii il fac sa simta in fiecare sezon ca are ceva de demonstrat.

Cu toate ca a castigat tot ce se putea castiga in fotbal, starul lui Juve a explicat, intr-un interviu recent, ca il supara faptul ca simte ca trebuie sa demonstreze in continuare ca este un jucator extrem de bun.

"Nu am sa neg ca uneori ma supar si devine obositor pentru ca simt ca in fiecare an trebuie sa demonstrez ca sunt foarte bun. Este dificil, este o presiune suplimentara pentru ca vrei sa le demonstrezi ceva unor oameni si nu e vorba numai despre tine, ci despre mama ta, despre fiul tau. Te face sa fii mai activ. Trebuie sa antrenezi, dar vin si perioade cand iti vine sa spui ca vrei sa fii lasat in pace.

Oamenii te judeca continuu. Spun ca esti terminat, ca ai 33, 34 sau 35 de ani. Dar eu vreau sa ii surprind", a spus Cristiano intr-un interviu pentru ICON El Pais.

Cristiano Ronaldo s-a despartit de Real Madrid vara trecuta si s-a transferat la Juventus, echipa la care a reusit sa se impuna rapid. Ultimul sau gol in tricoul italienilor a fost marcat chiar vineri seara, in egalul 1-1 cu Torino.

Cristiano a ajuns la 601 goluri in intreaga cariera.