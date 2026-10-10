Pedro Proenca: ”Vrem să fim din nou împreună în noiembrie!”

În funcție de cum se va finaliza ancheta disciplinară, Cristiano Ronaldo s-ar putea alege cu o sancțiune între 1 și 6 luni.

Președintele federației, Pedro Proenca a reacționat după sancțiunea primită de Cristiano Ronaldo. Fără să ofere prea multe explicații legate de anchetă, conducătorul Federației Portugheze de Fotbal a transmis că îl vrea înapoi în echipă pentru meciurile din luna noiembrie pe Cristiano Ronaldo.

”În ceea ce privește procesul, nu voi face niciun fel de comentariu. Va urma procedura normală. În ultimele 14 zile, atenția noastră s-a concentrat pe plan sportiv, pe noul selecționer, cu noi metode de lucru, și pe obiectivul de a câștiga Liga Națiunilor. Am avut patru meciuri extrem de importante și trebuia să-i oferim echipei liniștea necesară, în contextul celor întâmplate. Iar asta am reușit. Patru meciuri, patru victorii. Suntem calificați în sferturile de finală și acesta era lucrul care ne interesa. Totul s-a întâmplat în mod firesc. Mai avem nevoie de un punct pentru a ne asigura primul loc. Acesta era marele obiectiv al naționalei noastre și l-am îndeplinit.

Vreau să transmit un mesaj de liniște. Au vorbit președintele FPF, selecționerul, căpitanul și jucătorii. Acesta este momentul liniștii și al calmului. Ne așezăm cu toții la masă și există o dorință puternică de a-l avea din nou alături de noi pe căpitanul echipei. Va exista o procedură disciplinară normală, iar organismele competente vor analiza situația în mod independent. Ceea ce constatăm însă este dorința FPF de a-l avea cât mai repede alături de noi pe căpitan, precum și dorința deja exprimată de selecționer, care a spus că, dacă va fi apt din punct de vedere sportiv, căpitanul va fi alături de noi. Și, lucru esențial, există o dorință puternică a căpitanului nostru de a reveni la națională, locul unde spune că este fericit. Acesta este momentul în care trebuie să facem apel la calm și la seninătate. Cu toții ne facem treaba, pentru că dorința este comună și împărtășită de toți.

În primul rând, există dorința puternică a Portugaliei de a câștiga Liga Națiunilor. Vrem să ne apărăm titlul. Apoi, există dorința acestei familii, a celor 25 de jucători care au început împreună cantonamentul, de a fi din nou cu toții împreună. Sperăm ca acest lucru să se întâmple chiar la următoarea acțiune a naționalei. După ce vom depăși divergențele, pe care am avut grijă să le descriu drept o neînțelegere, trebuie să învățăm din această situație. În acest moment, trebuie să prevaleze dorința de reconciliere, calmul și apelul la liniște, precum și dorința de a-l avea alături de noi pe cel mai bun fotbalist portughez din toate timpurile, care a dedicat peste două decenii Federației Portugheze de Fotbal și echipei naționale, un loc în care îi place foarte mult să fie. Președintele FPF va crea toate condițiile pentru ca acest lucru să se întâmple.

Totul va depinde exclusiv de Comisia de Disciplină, care este un organism autonom și își va face treaba. Noi pregătim următoarea acțiune a naționalei și ne bazăm pe toți cei 25 de jucători, dacă vor exista condițiile sportive necesare. FPF și președintele său, în acest spirit de calm și prin discuții cu toate părțile, ținând cont că toate și-au exprimat deja public dorința de a-l avea din nou alături de noi pe căpitan, constată că există o voință exprimată de toți. Federația, președintele FPF, selecționerul, căpitanul și jucătorii — toți, fără excepție, vrem să fim din nou împreună în noiembrie”, a spus Proenca, potrivit Abola.

Contextul neînțelegerilor dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

Totul a început în vară, când naționala Portugaliei a fost preluată de Jorge Jesus, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr.

CR7 l-a susținut să Jesus să ajungă în funcția de selecționer, iar, în luna august, cei doi au avut un acord. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca doar în meciurile de acasă ale echipei naționale.

La meciul cu Norvegia din Nations League, în ciuda faptului că meciul se disputa în deplasare, selecționerul l-a informat pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că va evolua 30 de minute. Cristiano Ronaldo a mers la încălzire, însă Jorge Jesus nu l-a mai trimis în teren.

Cristiano Ronaldo a trecut cu vederea acest lucru după ce antrenorul i-a spus că își va cere scuze public, iar fotbalistul a făcut deplasarea în Danemarca alături de restul echipei. Totuși, lucrurile au degenerat după ce, la conferința de presă, Jorge Jesus a declarat că el este cel care ia toate deciziile la echipa națională și nu se va feri să îl lase din nou pe bancă pe Cristiano Ronaldo dacă va considera că este cazul.

Acest lucru l-a înfuriat pe fotbalist care și-a chemat avionul privat și a părăsit cantonamentul echipei naționale.