Cristiano Ronaldo a trecut cu vederea acest lucru după ce antrenorul i-a spus că își va cere scuze public, iar fotbalistul a făcut deplasarea în Danemarca alături de restul echipei. Totuși, lucrurile au degenerat după ce, la conferința de presă, Jorge Jesus a declarat că el este cel care ia toate deciziile la echipa națională și nu se va feri să îl lase din nou pe bancă pe Cristiano Ronaldo dacă va considera că este cazul.

La meciul cu Norvegia din Nations League, în ciuda faptului că meciul se disputa în deplasare, selecționerul l-a informat pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că va evolua 30 de minute. Cristiano Ronaldo a mers la încălzire, însă Jorge Jesus nu l-a mai trimis în teren.

Cristiano Ronaldo l-a susținut pe Jesus să ajungă în funcția de selecționer, iar, în luna august, cei doi au avut un acord. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo să joace doar în meciurile de acasă ale echipei naționale.

Portugalia a fost lovită de un scandal imens după ce Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul primei reprezentative , după o serie de neînțelegeri cu selecționerul Jorge Jesus și s-a vehiculat că nu va mai îmbrăca tricoul Portugaliei.

Scandalul Ronaldo - Jorge Jesus, analizat de Antonio Simoes

Acest lucru l-a înfuriat pe fotbalist care și-a chemat avionul privat și a părăsit cantonamentul echipei naționale.

Despre toată această telenovelă a vorbit, recent, una din legendele Portugaliei, Antonio Simoes, care are 42 de meciuri jucate la națională. Alături de Portugalia, s-a clasat pe locul 3 la o ediție de Cupa Mondială.

Antonio Simoes, care la nivel de club a câștigat 10 titluri naționale și 5 cupe cu Benfica, precum și o Cupă a Campionilor Europeni, a decis să își spună și el părerea față de Cristiano Ronaldo și consideră că avestuia nu trebuie să îi fie permis chiar orice, deși mulți îl consideră cel mai bun fotbalist din Europa din toate timpurile.

”Uneori, Ronaldo se gândește doar la el. Am văzut ceva similar la Cupa Mondială din Africa de Sud (n.r. din 2010) și am avut ocazia să vorbesc cu el. A avut toată cariera asta, iar acum s-a maturizat și a ajuns bărbat. Așa că trebuie să găsească un mod de gândire mai bun decât acest egoism. Nu e doar despre a marca goluri, e și despre a câștiga meciul.

Dacă înțelege lucrul ăsta, atunci va avea parte de un adio minunat. E decizia antrenorului dacă va mai juca sau nu, el decide cine e capabil. Am dubii că Ronaldo încă mai aduce un plus. La națională nu trebuie să fii doar util și atât.

Când ai 41 de ani, trebuie să realizezi că poți fi util într-un anumit moment al meciului, iar prezența ta poate influența pozitiv datorită prestigiului tău. Lucrurile astea trebuie gestionate de antrenor.

Dacă mai vrea să joace, asta nu e o crimă, dar trebuie să înțeleagă că asta nu înseamnă că va juca tot meciul. Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat și există mai multe feluri de a-l sancționa. Mai întâi, lăsați-i să vorbească între ei. Și dacă vor să-și ceară scuze unul altuia, lăsați-i s-o facă. Ce exemplu civic minunat ar fi pentru Portugalia!

Nu mi se pare că absența lui a afectat cu ceva echipa națională. Nimic, zero. Echipa a jucat bine și a câștigat. Asta nu înseamnă că Ronaldo trebuie să fie OUT de la echipa națională. Ar putea fi util și fără să fie titular, nu e obligatoriu să joace toate cele 90 de minute.

"Nu mai bine te retragi tu?"

Ronaldo a fost jucătorul cu cele mai multe minute jucate sub comanda lui Roberto Martinez (n.r. fostul selecționer), iar asta nu pare logic. După ce va marca golul 1.000, Ronaldo va mai juca până la 49 de ani la echipa națională.

Jesus are autoritate totală să îl pună pe Ronaldo să se încălzească un minute sau 30 de minute. El este antrenorul. De ce să primească Ronaldo tratament special? E adevărat că are o statură diferită, dar nu e tot un jucător în echipă? Termină cu lucrurile astea și nu le mai alimenta!

Cu toții ajungem la final. Am jucat alături de regele numit Eusebio și am fost contemporan cu Pele și Maradona. Niciodată în viața mea nu am văzut să se întâmple așa ceva în jurul unui rege. Om la 41 de ani și încă joci fotbal... Nu mai bine te retragi tu?

"Nu trebuie să spunem că are dreptate"

Mai bine găsești o modalitate de a face pace decât să continui războiul. Toată treaba asta nu are niciun sens. Dacă există circumstanțe ca Cristiano să revină, atunci lăsați-l să revină, dar asta să o facă toată lumea, nu doar unii care preferă să se ascundă.

Nu trebuie să spunem că Cristiano are dreptate. Și eu cred că nu are în momentul de față. Dar, dacă a recunoscut că a greșit, nu ar trebui să îl judecăm. Haideți să îi dăm o șansă de a-și lua adio așa cum se cuvine, un adio demn de statura și prestigiul său.

E nevoie de bun simț și toleranță. Neînțelegeri apar mereu. Nu iau apărarea nimănui, apelez doar la logică. Lăsați-i să se vadă, să vorbească și să găsească o soluție. Ce minunat ar fi dacă s-ar întâmpla. Asta e cea mai mare speranță a mea", a spus Simoes, citat de Goal.