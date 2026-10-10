Cristiano Ronaldo s-a întors în Arabia Saudită după scandalul monstru de la națională și a ajuns la borna 980!

Cristiano Ronaldo a revenit în fotbalul de club vineri, după o pauză internaţională controversată cu Portugalia, şi a marcat primul gol în victoria echipei Al-Nassr împotriva lui Diriyah cu 3-0 în Liga Pro Saudita.

Victoria a plasat campioana en-titre la egalitate de puncte în spatele liderului Al-Qadsiah la golaveraj în etapa a opta.

În perioada meciurilor internaţionale, Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a părăsit lotul Portugaliei, pentru care a marcat 146 de goluri în 234 de apariţii.

Într-o declaraţie lungă publicată marţi, Ronaldo a spus că antrenorul Jorge Jesus nu şi-a ţinut cuvântul cu privire la atacant.

Ronaldo a câştigat titlul Arabiei Saudite în luna mai, avându-l pe Jesus ca antrenor pe Al-Nassr, şi a deschis scorul vineri, la mijlocul primei reprize.

Şutul lui Kingsley Coman din afara careului a fost blocat de portarul Waleed Abdullah, iar Ronaldo a fost acolo pentru a relua de la mică distanţă, golul numărul 980 din cariera sa.