Cristiano Ronaldo s-a întors în Arabia Saudită după scandalul monstru de la națională și a ajuns la borna 980!

Cristiano Ronaldo s-a întors în Arabia Saudită după scandalul monstru de la națională și a ajuns la borna 980! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo (41 de ani) se simte în largul său la arabi.

TAGS:
Cristiano RonaldoArabia Sauditaal nassrRonaldoCR7
Din articol

Cristiano Ronaldo s-a întors în Arabia Saudită după scandalul monstru de la națională și a ajuns la borna 980!

Cristiano Ronaldo a revenit în fotbalul de club vineri, după o pauză internaţională controversată cu Portugalia, şi a marcat primul gol în victoria echipei Al-Nassr împotriva lui Diriyah cu 3-0 în Liga Pro Saudita.

Victoria a plasat campioana en-titre la egalitate de puncte în spatele liderului Al-Qadsiah la golaveraj în etapa a opta.

În perioada meciurilor internaţionale, Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a părăsit lotul Portugaliei, pentru care a marcat 146 de goluri în 234 de apariţii.

Într-o declaraţie lungă publicată marţi, Ronaldo a spus că antrenorul Jorge Jesus nu şi-a ţinut cuvântul cu privire la atacant.

Ronaldo a câştigat titlul Arabiei Saudite în luna mai, avându-l pe Jesus ca antrenor pe Al-Nassr, şi a deschis scorul vineri, la mijlocul primei reprize.

Şutul lui Kingsley Coman din afara careului a fost blocat de portarul Waleed Abdullah, iar Ronaldo a fost acolo pentru a relua de la mică distanţă, golul numărul 980 din cariera sa.

Samu Costa a adăugat al doilea gol pentru Al-Nassr, antrenată de fostul antrenor al lui Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, chiar înainte de pauză, iar Coman a pecetluit victoria cu 13 minute înainte de final, scrie news.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Descoperire de Cartea Recordurilor într-un solariu din Timiș. Un bărbat a fost arestat
Descoperire de Cartea Recordurilor într-un solariu din Timiș. Un bărbat a fost arestat
ARTICOLE PE SUBIECT
Victor Pițurcă s-a lămurit în cazul lui Ianis Hagi: "Asta e realitatea!"
Victor Pițurcă s-a lămurit în cazul lui Ianis Hagi: "Asta e realitatea!"
ULTIMELE STIRI
Maraton Play On Sport, toată ziua, pe VOYO SPORT 1. Andrei Grecu vă așteaptă la analiza meciurilor de azi din Premier League
Maraton Play On Sport, toată ziua, pe VOYO SPORT 1. Andrei Grecu vă așteaptă la analiza meciurilor de azi din Premier League
PSG - Le Mans, pe VOYO SPORT 1! Joacă și liderul AS Monaco, maratonul cu 5 meciuri din Ligue 1 începe la 18:15 pe VOYO
PSG - Le Mans, pe VOYO SPORT 1! Joacă și liderul AS Monaco, maratonul cu 5 meciuri din Ligue 1 începe la 18:15 pe VOYO
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 19:30. De Zerbi caută prima victorie chiar pe Old Trafford
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 19:30. De Zerbi caută prima victorie chiar pe Old Trafford
Meciurile etapei 9 ACUM! CS Dinamo - Olimpia Satu Mare cu multe goluri, Băluță înscrie în Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna
Meciurile etapei 9 ACUM! CS Dinamo - Olimpia Satu Mare cu multe goluri, Băluță înscrie în Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna
Lobonț și Niță au fost invitații de la Matinalul de pe VOYO SPORT 1!
Lobonț și Niță au fost invitații de la Matinalul de pe VOYO SPORT 1!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Laurențiu Reghecampf a dat cărțile pe față despre schimbul Boutoutaou - Nsimba: „V-am spus foarte clar”

Laurențiu Reghecampf a dat cărțile pe față despre schimbul Boutoutaou - Nsimba: „V-am spus foarte clar”

Ruptură totală la FCSB! Mihai Stoica, întrebat dacă își dă demisia, după acuzațiile grave ale lui Mustață: "Becali a primit probele"

Ruptură totală la FCSB! Mihai Stoica, întrebat dacă își dă demisia, după acuzațiile grave ale lui Mustață: "Becali a primit probele"

”Pe făraș” la FCSB, poate avea parte de o răsturnare de situație: ”Va avea șansa lui!”

”Pe făraș” la FCSB, poate avea parte de o răsturnare de situație: ”Va avea șansa lui!”

Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”

Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”

Edi Iordănescu confirmă și poate da lovitura carierei: "M-au contactat recent"

Edi Iordănescu confirmă și poate da lovitura carierei: "M-au contactat recent"

Criticat de marele Zvonimir Boban, Cristi Chivu a dat replica la conferința de presă

Criticat de marele Zvonimir Boban, Cristi Chivu a dat replica la conferința de presă



Recomandarile redactiei
Maraton Play On Sport, toată ziua, pe VOYO SPORT 1. Andrei Grecu vă așteaptă la analiza meciurilor de azi din Premier League
Maraton Play On Sport, toată ziua, pe VOYO SPORT 1. Andrei Grecu vă așteaptă la analiza meciurilor de azi din Premier League
"Risc major!" Lobonț anunță pericolul de la FCSB, după revenirea lui Reghecampf
"Risc major!" Lobonț anunță pericolul de la FCSB, după revenirea lui Reghecampf
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 19:30. De Zerbi caută prima victorie chiar pe Old Trafford
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 19:30. De Zerbi caută prima victorie chiar pe Old Trafford
Meciurile etapei 9 ACUM! CS Dinamo - Olimpia Satu Mare cu multe goluri, Băluță înscrie în Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna
Meciurile etapei 9 ACUM! CS Dinamo - Olimpia Satu Mare cu multe goluri, Băluță înscrie în Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna
Arsenal - Leeds United, de la 14:30 pe VOYO SPORT 1! Meciurile din Premier League revin pe VOYO
Arsenal - Leeds United, de la 14:30 pe VOYO SPORT 1! Meciurile din Premier League revin pe VOYO
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
Internaționalul român propus la echipa lui Ronaldo: ”Nu este exclus!”
Internaționalul român propus la echipa lui Ronaldo: ”Nu este exclus!”
CITESTE SI
Mașini cu frâne dezactivate și improvizații periculoase, la RAR. Un vehicul avea buturugi de lemn în locul pieselor originale

stirileprotv Mașini cu frâne dezactivate și improvizații periculoase, la RAR. Un vehicul avea buturugi de lemn în locul pieselor originale

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Cele două variante de guvern luate în calcul de Luca Niculescu. Cum ar putea ajunge să depindă de voturile SOS România

stirileprotv Cele două variante de guvern luate în calcul de Luca Niculescu. Cum ar putea ajunge să depindă de voturile SOS România

Alertă pe aeroportul Otopeni. Un avion cu 228 de pasageri s-a întors din drum după câteva minute și a aterizat de urgență

stirileprotv Alertă pe aeroportul Otopeni. Un avion cu 228 de pasageri s-a întors din drum după câteva minute și a aterizat de urgență

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!