De pus în ramă! A intrat în istoria lui Chelsea și l-a egalat pe Cristiano Ronaldo

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Din articol Chelsea a stabilit și un record al clubului

Jordan Henderson a fost omul meciului, cu două goluri și un assist, iar prestația sa i-a adus un loc în istoria campionatului englez. La 36 de ani și 115 zile, Henderson a devenit cel mai vârstnic jucător din istoria lui Chelsea care contribuie direct la cel puțin trei goluri într-un meci de Premier League.

Potrivit statisticienilor de la Opta, niciun fotbalist al altei echipe nu mai reușise o asemenea performanță de la Cristiano Ronaldo, care avea 37 de ani când a fost decisiv într-un meci cu Norwich, în aprilie 2022. Chelsea a stabilit și un record al clubului Henderson a marcat de două ori și a oferit pasa decisivă la golul lui Morgan Rogers. Astfel, mijlocașul englez a egalat reperul stabilit de Ronaldo în ceea ce privește vârsta jucătorilor care au contribuit la cel puțin trei goluri într-un meci din campionat.

Partida de pe Stamford Bridge a adus și o altă bornă statistică pentru londonezi. Chelsea a ajuns la avantajul de 2-0 după numai două minute și 29 de secunde, cel mai rapid moment în care echipa a avut un asemenea avantaj într-un meci din Premier League. Totodată, Henderson a intrat în istoria competiției prin rapiditatea cu care a reușit să marcheze și să ofere o pasă decisivă. Doar Emile Heskey, în partida cu Derby County din aprilie 1998, reușise să înscrie și să paseze decisiv mai devreme într-un meci de Premier League, în primele două minute.

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