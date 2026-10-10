Nota de plată pentru Cristiano Ronaldo! Federația a anunțat pedeapsa

Nota de plată pentru Cristiano Ronaldo! Federația a anunțat pedeapsa Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa după scandalul de la naționala Portugaliei.

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Federația Portugheză de Fotbal a anunțat sancțiunea pentru Cristiano Ronaldo, după ce cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a părăsit cantonamentul echipei naționale în urma unui conflict cu Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo și-a aflat sancțiunea

  • Cristiano ronaldo maria dolores
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Starul lusitan a primit o suspendare provizorie și așteaptă verdictul federalilor portughezi.

Inițierea procedurii disciplinare împotriva lui Cristiano Ronaldo, prin decizia Secției pentru Fotbal Nonprofesionist din 9 octombrie 2026, în vederea investigării eventualei relevanțe disciplinare a faptelor semnalate la data de 7 octombrie.

Fără a aduce atingere suspendării preventive automate, la care a fost supus până la data pronunțării deciziei, s-a dispus suspendarea preventivă neautomată a jucătorului, iar procedurii i-a fost atribuit caracter de urgență”, se arată în comunicatul emis de Federația Portugheză de Fotbal.

Contextul neînțelegerilor dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

Totul a început în vară, când naționala Portugaliei a fost preluată de Jorge Jesus, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr.

CR7 l-a susținut să Jesus să ajungă în funcția de selecționer, iar, în luna august, cei doi au avut un acord. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca doar în meciurile de acasă ale echipei naționale. 

La meciul cu Norvegia din Nations League, în ciuda faptului că meciul se disputa în deplasare, selecționerul l-a informat pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că va evolua 30 de minute. Cristiano Ronaldo a mers la încălzire, însă Jorge Jesus nu l-a mai trimis în teren. 

Cristiano Ronaldo a trecut cu vederea acest lucru după ce antrenorul i-a spus că își va cere scuze public, iar fotbalistul a făcut deplasarea în Danemarca alături de restul echipei. Totuși, lucrurile au degenerat după ce, la conferința de presă, Jorge Jesus a declarat că el este cel care ia toate deciziile la echipa națională și nu se va feri să îl lase din nou pe bancă pe Cristiano Ronaldo dacă va considera că este cazul.

Acest lucru l-a înfuriat pe fotbalist care și-a chemat avionul privat și a părăsit cantonamentul echipei naționale.

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