Cristiano Ronaldo, citat de americani: e obligat sa apara in fata unui judecator, in dosarul in care este acuzat de viol!

Cristiano Ronaldo e acuzat de viol in SUA.

Acuzat de viol in SUA, Cristiano Ronaldo a primit personal o citatie pentru a se prezenta in fata unei instante de peste Ocean, anunta AFP.

Ronaldo, de cinci ori castigator al Balonului de Aur, este anchetat pentru ca ar fi violat o tanara americanca in urma cu zece ani. Kathryn Mayorga, in varsta astazi de 35 de ani, afirma ca portughezul a abuzat de ea pe 13 iunie 2009 in camera sa de hotel din Las Vegas, acuzatii pe care Ronaldo le respinge vehement.

Procedura judiciara a decurs lent dupa depunerea plangerii in luna septembrie. Avocatii americani ai lui Mayorga au intampinat multe dificultati in a-i inmana personal lui Ronaldo citatia pentru a comparea in fata unui tribunal din Las Vegas, asa cum cere legea din Nevada.

Conform unor documente depuse vineri de avocatii sai in fata justitiei americane, atacantul de 34 de ani a primit acum personal citatia, ceea ce va permite justitiei sa-si urmeze cursul, mai scrie presa internationala.

La inceputul acestui an, politia din Las Vegas a solicitat o proba ADN din partea lui Ronaldo, pentru a o compara cu probele recoltate de pe rochia denuntatoarei.

Juventus si-a relocat cantonamentul de vara



Juventus a indicat in martie ca turneul sau din intersezon va avea loc in acest an in Asia, nu in SUA, ca anii trecuti. Unul dintre motive ar fi legat chiar de problemele pe care le are Cristiano Ronaldo in SUA.