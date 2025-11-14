Potrivit publicației Tuttosport, tehnicianul român l-a remarcat pe Giovane Santana do Nascimento, atacantul brazilian de 21 de ani de la Hellas Verona, și l-a trecut pe lista de posibile achiziții pentru viitorul apropiat.



Giovane a ajuns la Verona în vara acestui an, liber de contract, după despărțirea de Corinthians. În primele zece apariții în Serie A, tânărul jucător a reușit un gol și trei pase decisive, cifre care au atras atenția „greilor” din Italia, inclusiv Inter, Milan și Atalanta.



Cristi Chivu pregătește lovitura la Inter! Atacantul trecut pe listă



Totul a pornit după confruntarea directă dintre Verona și Inter. Giovane a înscris un gol spectaculos, cu piciorul drept, deși este stângaci, trecând elegant de Bastoni și învingându-l pe Sommer. La finalul partidei, tânărul brazilian a dezvăluit că a primit felicitări chiar din partea lui Cristi Chivu.



„Antrenorul mi-a spus că am făcut un meci excelent. Pentru mine a fost un moment important, îl respect enorm”, a declarat Giovane pentru Tuttosport.



Un detaliu interesant ar putea cântări decisiv în negocieri. Giovane este prieten apropiat cu Carlos Augusto, fundașul brazilian al lui Inter, cei doi cunoscându-se din perioada petrecută la Corinthians. Relația lor ar putea facilita un transfer în viitorul apropiat.



4 milioane de euro este cota de piață a brazilianului

1,84 m este înălțimea atacantului



Următoarea provocare pentru Giovane va fi fix în fața fostei echipe antrenate de Cristi Chivu. Verona și Parma se vor duela duminică, 23 noiembrie, nu mai devreme de ora 13:30, în cadrul etapei #12 din Serie A.

